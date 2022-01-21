Домой Горячая линия ЖКХ Поселок Саратова до вечера остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок Саратова до вечера остался без воды По Новости Саратова - 21.01.2022 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 января, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС». Для работ в поселке Шарковка, 5 водоснабжение ограничили для жителей домов с первого по пятый. Вернуть ее обещают к 6 часам вечера. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Саратовец прикончил мать проводом от роутера 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 29 января Новости Саратова - 21.01.2022 0 В субботу, 29 января, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск. Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной... Саратовец прикончил мать проводом от роутера 21.01.2022 62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли 21.01.2022 Еще 11 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 21.01.2022 Михаил Исаев: ЖК «Победа» — последний крупный проблемный жилой комплекс... 21.01.2022