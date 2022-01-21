Сегодня, 21 января, в Заводском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ в поселке Шарковка, 5 водоснабжение ограничили для жителей домов с первого по пятый.

Вернуть ее обещают к 6 часам вечера.