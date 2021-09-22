Сегодня, 22 сентября, в Саратове поселок Солнечный остался без воды.

Речь идет об улице Чехова 6б и 6в, Топольчанской 1а, 1б и 3а, Мамонтовой 2 ( 4 подьезд), 4, Антонова, 30, Батавина 17.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.