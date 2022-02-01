Домой Горячая линия ЖКХ Поселок в Саратове до полуночи остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Поселок в Саратове до полуночи остался без воды По Новости Саратова - 01.02.2022 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове поселок Шарковка, 1-5, остался без воды. Причина ограничений — работы на коммуникациях. Воду обещают вернуть к полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников В Саратове снесут железнодорожные пути на новой набережной Жительница Саратова получила штраф за попытку передать парню в колонию сотовый телефон ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Новости Саратова - 01.02.2022 0 С 28 января по 1 февраля 2022 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам... В Саратове снесут железнодорожные пути на новой набережной 01.02.2022 Жительница Саратова получила штраф за попытку передать парню в колонию сотовый... 01.02.2022 Коммунальщики уберут «распятие из сосулек» в Саратове 01.02.2022 Троих автохамов из Саратова наказали рублем за парковку у KFC 01.02.2022