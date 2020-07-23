Сегодня, 23 июля, без воды до 18:00 остался поселок ЦДК в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Водоснабжение вернут, как только коммунальщики закончат работы.

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