Домой Рубрики Новости Саратова Поселок в Саратове остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок в Саратове остался без воды По Новости Саратова - 23.07.2020 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 июля, без воды до 18:00 остался поселок ЦДК в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС». Водоснабжение вернут, как только коммунальщики закончат работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Коронавирус. Свадьбы в Саратовской области вновь разрешено проводить в присутствии гостей Байкеры Саратова возмутились решением мэрии о запрете ночных поездок на 9 улицах Хлеб и мясо вновь дорожают в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус. Свадьбы в Саратовской области вновь разрешено проводить в присутствии гостей Новости Саратова - 23.07.2020 0 Региональное управление по делам ЗАГС сообщает, что с 24 июля церемонии бракосочетания вновь можно проводить в присутствии гостей. Но на разрешенную торжественную обстановку накладываются свои... Байкеры Саратова возмутились решением мэрии о запрете ночных поездок на 9... 23.07.2020 Хлеб и мясо вновь дорожают в Саратовской области 23.07.2020 Зарплата саратовцев увеличилась по сравнению с прошлым годом 23.07.2020 Иномарки мешают ремонтировать водопровод 23.07.2020