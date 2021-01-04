Сегодня, 4 января, из-за работ коммунальщиков поселок в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения ориентировочно до 18:00 коснулись Юриша.

Они закончатся когда коммунальщики завершат работы на Фабричной улице 4.