Домой Рубрики Новости Саратова Поселок в Саратове остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок в Саратове остался без воды По Новости Саратова - 04.01.2021 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 января, из-за работ коммунальщиков поселок в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения ориентировочно до 18:00 коснулись Юриша. Они закончатся когда коммунальщики завершат работы на Фабричной улице 4. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА После жалоб саратовцев цены на батон в “Ленте” снизили до 52 рублей Женщина задохнулась из-за включенной печи в Пугачевском районе Восемь автомобилей сгорело на пожаре на СТО в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ После жалоб саратовцев цены на батон в “Ленте” снизили до 52... Новости Саратова - 04.01.2021 0 В министерстве экономического развития Саратовской области прокомментировали публикацию интернет-издания “Новости Саратова” о ценах на батон в 70 рублей. Ведомство связалось с представителями торговой сети, после... Женщина задохнулась из-за включенной печи в Пугачевском районе 04.01.2021 Восемь автомобилей сгорело на пожаре на СТО в Саратове 04.01.2021 Прокуратура помогла саратовским медикам получить более 7 млн рублей коронавирусных выплат 04.01.2021 “Человекоподобное животное” срубило ель в парке Гагарина 04.01.2021