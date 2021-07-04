Домой Рубрики Новости Саратова Поселок в Саратове остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок в Саратове остался без воды По Новости Саратова - 04.07.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 июля, поселок Соколовогорскмй в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Два района Саратова остались без воды Прокуратура в Саратовской области начала проверку после выстрела трехлетнего ребенка в себя из пистолета В Саратовской области 3-летний ребенок выстрелил в себя из пистолета: Следователи начали проверку ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Два района Саратова остались без воды Новости Саратова - 04.07.2021 0 Сегодня, 4 июля, Фрунзенский и Волжский районы Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО "КВС". Речь идет о 1 и 2 Свинцовых проездах,... Прокуратура в Саратовской области начала проверку после выстрела трехлетнего ребенка в... 04.07.2021 В Саратовской области 3-летний ребенок выстрелил в себя из пистолета: Следователи... 04.07.2021 В Саратовской области зафиксировано 167 новых случаев коронавируса 04.07.2021 В Балакове 3-летний мальчик выстрелил в себя из пистолета 04.07.2021