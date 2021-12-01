Сегодня, 1 декабря, в Саратове поселок Тепличный остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения связаны с работами на Комсомольской улице 1.

Планируется, что все закончится к 20:00.

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