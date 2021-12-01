Домой Рубрики Новости Саратова Поселок в Саратове остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок в Саратове остался без воды По Новости Саратова - 01.12.2021 57 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 1 декабря, в Саратове поселок Тепличный остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения связаны с работами на Комсомольской улице 1. Планируется, что все закончится к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Стали известны победители и призёры второго этапа Зимнего Чемпионата Студенческой гребной лиги На пожаре в селе под Саратовом погиб неизвестный мужчина Более 800 студентов Саратовской области остаются на дистанционном обучении из-за коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Стали известны победители и призёры второго этапа Зимнего Чемпионата Студенческой гребной... Новости Саратова - 01.12.2021 0 Состоялся второй этап Зимнего Чемпионата Студенческой гребной лиги. Контрольную тренировку в рамках этапа саратовский дивизион традиционно прошёл в составе из трёх вузов: Поволжского института... Поселок в Саратове остался без воды 01.12.2021 На пожаре в селе под Саратовом погиб неизвестный мужчина 01.12.2021 Более 800 студентов Саратовской области остаются на дистанционном обучении из-за коронавируса 01.12.2021 Принято решение сократить срок действия ПЦР-теста 01.12.2021