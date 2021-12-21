Домой Рубрики Новости Саратова Поселок в Саратове остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Поселок в Саратове остался без воды По Новости Саратова - 21.12.2021 69 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня жители микрорайона ЦДК в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Причина — заявка одного из местных жителей. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри Регоператор уведомляет о снижении платы за услугу по обращению с ТКО Суд оставил в силе штраф Бондаренко за мелкое хулиганство на избирательном участке ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри Новости Саратова - 21.12.2021 0 Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и... Регоператор уведомляет о снижении платы за услугу по обращению с ТКО 21.12.2021 Суд оставил в силе штраф Бондаренко за мелкое хулиганство на избирательном... 21.12.2021 Из горящего дома в Энгельсе эвакуировали 23 человека 21.12.2021 В Саратов запрещен въезд фур 21.12.2021