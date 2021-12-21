Сегодня жители микрорайона ЦДК в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Причина — заявка одного из местных жителей.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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