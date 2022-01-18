Сегодня, 18 января, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение 1-го Пугачёвского поселка.

Вернуть воду обещают к 20.00.