Домой Горячая линия ЖКХ Поселок в Саратове остался без воды до вечера Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Поселок в Саратове остался без воды до вечера По Новости Саратова - 18.01.2022 59 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 января, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение 1-го Пугачёвского поселка. Вернуть воду обещают к 20.00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области коронавирусом заболели еще 229 человек Автоледи сбила 17-летнего парня в центре Саратова Все маршруты общественного транспорта работают в Саратове без перебоев ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области коронавирусом заболели еще 229 человек Новости Саратова - 18.01.2022 0 По данным на 18 января в Саратовской области зарегистрировано 229 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба. Общее количество заболевших в области... Автоледи сбила 17-летнего парня в центре Саратова 18.01.2022 Все маршруты общественного транспорта работают в Саратове без перебоев 18.01.2022 Поселок в Саратове остался без воды до вечера 18.01.2022 Вторник в Саратове пройдет с метелью и туманом 18.01.2022