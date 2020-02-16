Сегодня отключили воду в поселке Затон в Саратове, сообщает пресс-служба ОО «КВС»

В связи с ремонтными работами до 18:00 прекращена подача воды в частные дома в поселке Затон на улице Большая Затонская от Малой Горной до Большой Сеченской.