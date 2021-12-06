Пойман житель Энгельса, укравший из ломбарда золотую цепочку стоимостью 103 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Мужчина пришел в заведение и попросил показать понравившуюся ему золотую цепочку. Взяв в руки драгоценность, мужчина убежал вместе с ней.

Однако, установленные в ломбарде видеокамеры зафиксировали его внешность, поэтому правоохранителям не составило труда установить личность вора. Им оказался 45-летний житель Энгельса, ранее судимый за кражу и оборот наркотиков.

Его заключили под стражу. Похищенную цепочку он успел сдать в саратовский ломбард.