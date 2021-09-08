Посетитель лекции об интернет продвижении Анастасия Деркова рассказала о своей деятельности в области digital-маркетинга и поделилась инсайтами, которые ей открылись на мероприятии.

Также Анастасия рассказала о своей деятельности в области интернет-маркетинга и о том, как она попала в это сферу. Ее опыт говорит о том, что эта сфера действительно востребована, и ее можно, и даже нужно осваивать параллельно со своей деятельностью.

Лекция об инструментах digital-маркетинга проходила в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.