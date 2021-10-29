Гостья образовательного семинара на тему переговоров, организованного саратовским центром «Мой бизнес» рассказала о своем бизнесе и о сотрудничестве с центром поддержки предпринимательства.

Мария – руководитель SPA-салона, оказывающего услуга массажи и других процедур по лицу и телу. Бизнес развивается и готовится созданию новых направлений, и девушка в целях развития рабочего коллектива привела на семинар своих сотрудниц.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.