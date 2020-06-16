Подозреваемый в убийстве мужчина рассказал о причинах своего поступка, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В Дергачах 12 июня этого года двое знакомых 49-ти и 45-ти лет выпивали дома у младшего товарища. Друзья пили до следующего дня, днем 13 июня гость перебрал с выпитым и начал проявлять агрессию на хозяина жилища, он схватил нож попытался напасть. 45-летний мужчина не растерялся, взял совковую лопату без черенка и оглушил агрессора, нападавший выронил нож, который подобрал хозяин дома. Он нанес гостю холодным оружием несколько ударов в спину, а когда тот пытался встать, нанес удары в шею. После всего этого злоумышленник позвонил по номеру 112 и сообщил, что у него на участке труп.

Следствие собрало доказательство вины мужчины, тот во всем признался и раскаялся в содеянном. Сейчас подозреваемый находится под стражей.