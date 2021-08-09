После ДТП в Калининском районе с автобусом, следовавшим из Белгорода в Саратов, проводится проверка следственных и надзорных органов. Они выясняют причины и обстоятельства аварии.

По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева оказание помощи пострадавшим взято под особый контроль. В больницу Калининска доставили 12 человек, из них шесть были отпущены на амбулаторное лечение. Остальные шестеро помещены в стационар в состоянии средней тяжести.

Водитель заявил, что он не справился с управлением из-за выбежавшего под колеса дикого животного. Известно, что автобус принадлежит ИП Гусейнов. Министерство транспорта и дорожного хозяйства изучит деятельность перевозчика.