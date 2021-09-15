Заболеваемость коронавирусом выросла после празднования дня города в Энгельсе. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Напомним, что глава регионального Минздрава раскритиковал празднование энгельсского дня города. Количество людей, собравшихся на площади, явно превышало допустимые нормы в период коронавирусных ограничений.

Министр подчеркнул, что предупреждал о дальнейшем развитии событий, но его словам не уделили должного внимания, и сейчас мы наблюдаем последствия этих нарушений.

На данный момент в связи с усилением заболеваемости увеличивается нагрузка на все медицинские учреждения. Диагностика при помощи компьютерной томографии ведется круглосуточно, а для оперативной обработки заявок разрабатывается возможность их подачи в чате.