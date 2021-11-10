Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый в браконьерстве, прошел проверку на детекторе лжи, чтобы снять с себя обвинения.

«Вчера получили официальное заключение ассоциации полиграфологов, что я не вру, когда говорю об этих вещах», — сообщил Рашкин «Известиям».

Политик еще раз подчеркнул, что сотрудничает со следствием. Именно поэтому снятие с него депутатского иммунитета не потребуется.

Напомним, в ночь на 29 октября автомобиль Рашкина остановили в лесу Лысогорского района Саратовской области правоохранители. В багажнике машины лежала туша убитого и разделанного лося.

Рашкин собщил по данному факту, что во время прогулки по лесу нашел уже убитого кем-то лося и просто хотел передать его полиции.