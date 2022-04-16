В Балаковском районе Саратовской области после избиения троих детей возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Напомним, в одной из сельских школ учащиеся нанесли побои троим несовершеннолетним из приемной семьи.

Родители пострадавших ребят сообщили о случившемся уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области Татьяне Загородней.

К разбирательству подключились следователи, которые выяснили, что с 1 марта по 24 апреля 2022 года «из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками начальной школы одного из сел Балаковского района своих обязанностей» стало возможным нападение одноклассников на детей.

В результате расследования в отношении администрация учебного заведения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе».