Администрация Саратова отреагировала на утреннюю критику в свой адрес от губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Официальный комментарий от замглавы города по городскому хозяйству Максима Сиденко распространила пресс-служба мэрии.

-Последствия снегопада в Саратове убирают в штатном режиме. Круглосуточно в работах по очистке задействовано 200-250 единиц техники. Но надо понимать, что существуют определенные технологии в данном процессе. Так, например, комбинированная дорожная машина с поднятым ковшом и щетками сначала проезжает участок дороги, обрабатывая его

противогололедными материалами. После этого реагент в течение часа топит снег и лед. Затем уже КДМ проходит с опущенным ковшом и подбирает образовавшуюся субстанцию и осуществляет зачистку. Весь этот процесс занимает порядка 3 часов на участке. Если не соблюдать данную технологию, то на дороге образуется ледяной накат, что будет препятствовать движению транспорта и создавать угрозу ДТП, — сказал Сиденко.

Напомним, сегодня губернатор области раскритиковал администрацию города за плохую уборку улиц Саратова. После этого в мэрии сообщили о том, что город чистят 225 спецмашин.