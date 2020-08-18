Сегодня, 18 августа, в Саратовском цирке имени братьев Никитиных состоялась планерка с председателем правительства области Александром Стрелюхиным и руководителем московской подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вчера губернатор Валерий Радаев осмотрел работы по реконструкции цирка и высказал недовольство об отсутствии работ в вечернюю смену. Реконструкция цирка длится уже три года.

Подрядчик сообщил, что на объекте работает 81 человек.

— Здесь должно работать минимум 200 человек, и организована двухсменная работа и в будние дни, и в субботу, и в воскресенье, — потребовал Александр Стрелюхин.

Сейчас в цирке идут отделочные работы, покраска стен, укладка плитки и монтаж электропроводки.