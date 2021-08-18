Глава Вольска Саратовской области Максим Кузнецов подал в отставку.

Информацию об этом подтвердили 17 августа в аппарате Вольского муниципального собрания.

Кузнецова написал заявление о желании покинуть занимаемой пост главы МО Вольска. Депутаты его решение поддержали.

Скорее всего Кузнецов перейдёт на службу в районную администрацию.

Ранее, после критики спикера Госдумы Вячеслава Володина главы Вольского района Виталия Матвеева за мусор и разбитые дороги тот подал в отставку вместе со своими замами.