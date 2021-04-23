Работы по газификации микрорайона для многодетных семей в Балакове Саратовской области начнутся после майских праздников, рассказал жителям депутат госдумы Николай Панков.

Газовики полностью готовы: проект и финансирование имеются, отработан механизм подачи заявок на подключение. Все упирается в сроки проведения тендера.

— Участки выделены многодетным по инициативе президента Владимира Путина. Чтобы те, кто улучшает демографическую ситуацию в стране, имели возможность строительства своего жилья. А в Послании к Федеральному собранию Путин сказал о том, чтобы упросить ценообразование подвода газа к жилью, – напомнил Панков.

Завершить работы планируется в октябре.