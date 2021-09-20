Правящая партия «Единая Россия» набирает чуть более 47% голосов на выборах в Госдуму после обработки 60% бюллетеней.

Такие промежуточные итоги утром 20 сентября обнародовал ЦИК.

За «ЕР» следом идёт КПРФ с более, чем 20% избирателей. Многие наблюдатели отмечают, что в этом году коммунисты значительно вышли вперёд, сократив разрыв с «Единой Россией».

Новичком в ГД на этот раз становится партия «Новые люди».

Таким образом, после неокончательного подсчета голосов пятёрка победителей выборов в нижнюю палату парламента выглядит так:

«Единая Россия» — 47,16%,

КПРФ — 20,89%,

ЛДПР — 7,9%,

«Справедливая Россия — за правду» — 7,54%,

«Новые люди» — 5,77%.

UPD

По итогам обработки 67,41% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидирующую позицию, — сообщает ЦИК.