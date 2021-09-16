Сегодня, 15 сентября, прокуратура Саратовской области по поручению регионального прокурора Сергея Филипенко занялась проверкой по вопросу кинотеатра «Саратов». Это произошло после приезда в Саратове председателя ГД Вячеслава Володина.

Из архивов заказали сведения о собственниках помещения. В рамках проверки будет дана принципиальная оценка всем сделкам, совершенных в отношении указанного объекта.

По предварительным данным, кинотеатром владеют физические лица. При наличии оснований здание вернут городу. Ход проверки на личном контроле регионального прокурора.