Председатель госдумы Вячеслав Володин поручил заняться благоустройством дворов, как только будет окончен ремонт тротуаров. Об этом написал мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в инстаграм.

За осенне-зимний период планируется проведение инвентаризации всех дворов Саратова и будут составлены их паспорта. Все заявки на благоустройство дворов, поданные ранее будут учтены.

Все предложения и пожелания по благоустройству их двора жители Саратова могут направить по адресу dvorysaratova@yandex.ru. В теме письма власти просят указать район и адрес проживания и контактные данные для обратной связи в самом письме.