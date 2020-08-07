Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Аткарска, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и действиях сексуального характера с угрозами убийством, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, гражданин несколько лет назад работал на вахте, а в городе его ждала возлюбленная. В одной из поездок он нарушил закон и сел в тюрьму, а когда вышел, вернулся к девушке, чтобы снова с ней встречаться. Она ему отказала, и в ночь с 3 на 4 июля мужчина увидел открытую дверь ее дома и ворвался внутрь.

Отвергнувшую пассию он душил, избивал и ломал ребра, а потом вывез из дома на своей машине на открытый участок местности, где изнасиловал и совершил с ней действия сексуального характера. Затем привез ее домой и уехал.

Полицейские оперативно задержали его. Мужчина так и не признал свою вину, хотя и доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.