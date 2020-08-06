Следователи начали проверку после того, как полуторагодовалый мальчик выпал из окна второго этажа дома на Соколовогорской улице в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Инцидент произошел сегодня. Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали.

Следователи осматривают место происшествия, обстоятельства ЧП устанавливаются. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Родителей призывают быть бдительными и не оставлять своих чад одних во избежание таких случаев.