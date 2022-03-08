В Саратове после петиции учащихся государственной консерватории имени Собинова отменили концерт поп-исполнителя Сергея Лазарева.

Напомним, концерт участника Евровидения был запланирован на 7 марта в театре драмы имени Слонова.

За несколько дней до выступления Лазарева в Саратове на сайте www.change.org появилась петиция от имени студентов Саратовской консерватории с просьбой к министру культуры региона Наталии Щелкановой отменить концерт артиста из-за его «непатриотичных высказываний о масштабной операции по денацификации Украины и обеспечению безопасности Донбасса».

Сразу после начала спецоперации российской армии на Украине Лазарев разразился гневным осуждающим действия руководства России постом в соцсетях.

К позиции студентов прислушались в театре драмы, где должен был петь Лазарев. Директор театра Владимир Петренко заявил, что многие зрители, заранее купившие билеты, стали сдавать их по причине несогласия с мнением исполнителя.