С 7 по 8 марта из-за ремонтных работ на водопроводе несколько улиц Саратова останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для работ на водопроводных коммуникациях по Лермонтова,17 ограничено холодное водоснабжение абонентов:

— Первомайская (от Чернышевского до Лермонтова);

— Лермонтова (от Московской до Первомайской);

— Чернышевского (чётная сторона от Бабушкиного взвоза до Первомайской);

— Набережная Космонавтов (от Некрасова до Обуховского пер.);

— Некрасова (от Чернышевского до Набережной Космонавтов).

Воду обещают вернуть 8 марта до 7:00 утра.