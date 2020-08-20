49-летний житель города Балаково Саратовской области сообщил о пропавшей банковской карте, с которой списываются деньги, сообщает региональное МВД.

В полиции заявитель рассказал, что подозревает в краже карты своего 44-летнего друга, с которым они на днях пили. К тому моменту со счета мужчины уже было списано 26,493 тысячи рублей.

Пойманный полицейскими мужчина не стал врать и сознался, что воспользовался картой собутыльника для оплаты в магазинах.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он под подпиской о невыезде.