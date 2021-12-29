В настоящее время после пожара в школе № 18 идет ограждение контура здания и закрытие окон.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, отопление в здании школы есть, а вот электричество и водоснабжение в целях бесопасности временно отключили.

Глава районной администрации доложил, что на утро 30 декабря проектной организацией запланированы работы по оценке состояния конструкций и степени ущерба, который пожар причинил учебному заведению.

Решение о том, как будет организовано обучение детей после выхода с зимних каникул, будет принято после получения всех заключений.

Напомним, школа загорелась днем 29 декабря из-за неисправной проводки.