Неизвестный мужчина гулял 3 февраля по крыше поликлиники на улице Лисина.

На шокирующий факт, о котором рассказали в соцсетях очевидцы, обратил внимание заместитель председателя правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов.

Грибов признался в своём Instagram, что безрассудство мужчины, вышедшего вместе с малышами на кровлю новой поликлиники в Солнечном, привело его в ужас.

— Доступ для посторонних лиц на крышу медицинского учреждения должен быть ограничен. Это зона ответственности заместителя руководителя по хозяйственной части. За такую халатность он привлечен к дисциплинарной ответственности, — отметил Грибов в сврем аккаунте.

К счастью, во время опасной прогулки никто не пострадал.