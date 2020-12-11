После просьбы спикера госдумы Вячеслава Володина не делать субботу 26 декабря рабочим днем вместо 31 декабря губернатор Саратовской области Валерий Радаев изменил первоначальное решение.

Напомним, вчера было опубликовано распоряжение губернатора, в котором он объявил 31 декабря выходным взамен субботы 26 декабря, которая должна была стать рабочей. Во время своего визита в Саратова Вячеслав Володин попросил Валерия Радаева изменить свое решение.

Вечером вчера было подписано новое распоряжение главы региона, в котором просьба спикера была исполнена.