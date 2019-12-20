Государственная жилищная инспекция подводит предварительные итоги года. За 11 месяцев 2019 года проведено 3820 инспекционных проверок, в том числе 314 — совместных с прокуратурой.

По результатам проверок инспекция выдала 1056 предписаний устранить выявленные нарушения (за тот же период 2018 года — 1109). Впервые активно стала применяться такая профилактическая мера, как выдача предостережений – за этот год их выдано 715, что в 3,4 раза больше, чем в 2018 году (209). Управляющие организации оперативно реагируют на такие замечания и стараются устранить недочеты в своей работе.

Кроме того, оформлено 1202 протоколов об административных правонарушениях, такое же количество было в минувшем году.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических и должностных лиц, а также управляющих организаций, вынесено 570 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 12 миллионов 957 тысяч рублей (108% по отношению к тому же периоду прошлого года – 12 001 300 рублей).

139 постановлений по делам об административных правонарушениях направлено на принудительное исполнение из-за истечения срока оплаты штрафа. В прошлом году оплату штрафов просрочили в 146 случаях.