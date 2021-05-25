Сегодня, 25 мая, интернет-издание «Новости Саратова» выпустило публикацию о груде неубранного шифера на Пензенской улице в Заводском районе города.

Горожане жаловались, что уже год оттуда не убирают мусор. Там начали играть дети, кидают бычки некультурные жители, а еще свозят неубранные ветки.

Отметим, что неподалеку находится дом главы города Михаила Исаева.

Только сегодня, спустя год, хлам убрали. Об этом сообщили в мэрии.

В пресс-службе Заводского района города уточнили, что уборкой занимается ООО «СТД-Строй», которое ремонтирует кровлю дома по указанному адресу.