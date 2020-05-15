Ранее судимый житель Саратова обворовал приятеля, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

1 мая саратовский бизнесмен отмечал праздник со своим знакомым по имени Иван. После ухода гостя мужчина обнаружил пропажу 175 тысяч рублей из заначки и обратился в полицию. 14 мая оперативники задержали подозреваемого – ранее судимого за хранение наркотиков 45-летнего мужчину. Он признался в краже, но деньги вернуть не смог, успел потратить.

Ивана отпустили под подписку о невыезде. Ведется следствие.