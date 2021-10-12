Сегодня, 12 октября, председатель общественного проекта «Дорожный контроль» Николай Гурин на заседании профильной комиссии в Саратовской областной думе оценил проведенный в городе ремонт тротуаров.

Он обратил внимание на результаты мониторинга «Дорожного контроля», которые показали, что в 80% случаев дефекты не замечаются. Например, был пропущен благоприятный летний период, а тротуары, отремонтированные в прошлом году, остаются в неподобающем виде.

-Речь идет о тротуаре по 2-му Тюльпановому проезду, который разваливается и расползается. То же самое на улице Перспективной. Вдоль детского сада № 222 сразу появились трещины, тротуар начинает расползаться на две части, — уточнил он.