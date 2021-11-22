Новая световая фигура сохатого украсит набережную областного центра к Новому году.

В Саратове начата подготовка к новогодним праздникам: городские власти приобретают новые украшения для общественных мест.

Так, на сайте госзакупок объявлен аукцион на приобретение и установку новогоднего декора для украшения к праздникам набережной Космонавтов.

На общую сумму в 37,7 млн рублей на центральном участке реконструированной набережной от улицы Бабушкин Взвоз до Московской поставят светящиеся фигуры зверей.

Город намерен приобрести лося, а также четырех оленей и медведя с белкой.

Интересно, что светодиодная фигура лося приобретается после наскандалившей браконьерской охоты депутата ГД от КПРФ Валерия Рашкина, который незаконно убил и раздел в лесу Лысогорского района лося. В настоящее время генпрокуратура вышла с инициативой о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.