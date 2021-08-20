В мэрии Саратова сообщили, что детский оздоровительный лагерь «Лесная республика» снова будет работать в Ленинском районе.

Напомним, что ранее, в начале августа, несколько отдыхавших там детей обратились в медпункт лагеря с жалобами на самочувствие. Пострадавших детей в возрасте от 13 до 15 лет было шестеро.

За проверку инцидента взялись следователи и прокуратура. Ребята были отправлены по домам. 6 августа лагерь был закрыт после получения результатов проб воды.

С завтрашнего дня, 21 августа, лагерь вновь начнет работать, сообщает городская администрация.