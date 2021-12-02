Балаковцы, чьи дети учатся в школах, стали получать бланки заявлений на дачу письменного согласия для оказания первой помощи несовершеннолетнему.

Нововведение произошло после недавней смерти на уроке старшеклассника 27-й школы в Балакове.

Видимо, таким образом администрации общеобразовательных учреждений хотят подстраховать своих сотрудников от возможных проблем с законом.

— В шкoле раздали заявление для родителей на подпись. В заявлении просят дать согласие (или несогласие) на оказание первой медецинской помощи с преминением лекарственных препаратов с учётом физиологических особенностей ребёнка, — рассказали в соцсетях мамы некоторых учеников.

В связи с этим у родителей возникли многочисленные вопросы.

Например, о том, что не все патологии у ребёнка могут быть выявлены на тот или иной момент его жизни в силу различных причин.

Кроме того, если представитель ученика подписывает данное заявление, то, выходит, именно он потом несёт полную ответственность за приём какого-либо препарата, данного в школьном медпункте?

И еше: предполагает ли этот документ, что оказание первой медицинской помощи будет происходить только при наличии подписи законного представителя ученика в данном заявлении?

С подписью в заявлении многие решили повременить. До тех пор, пока им не будут разьяснены все юридические тонкости и подоплеки.