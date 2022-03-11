Все магистральные автобусы и электротранспорт находятся на маршрутах.

Об этом утром 11 марта сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

Напомним, накануне в течение суток в регионе бушевала сильная метель. Были отрезаны от дорог многие населенные пункты области.

Муниципалитет также обращается сегодня к жителям Саратова по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий снегопада на дорогах областного центра.

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В то же время утром в Саратове временно остановились трамваи маршрута № 4. Об этом сообщили в группе «Саратовгорэлектротранс» соцсети «ВКонтакте».

Примерно в половине седьмого у остановки «Новый проспект» вышел из строя трамвай, направлявшийся в сторону 6-й Дачной.