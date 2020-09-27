Сегодня, 27 сентября, в 7:15, на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП, сообщает ГИБДД по Саратовской области.

На 317 километре автодороги 63-летний водитель ВАЗ-2112 не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и влетел в другую «двенашку» под управлением 38-летнего мужчины.

В результате столкновения все пассажиры и водители, пострадавшие в аварии, были доставлены в больницу. Из первого автомобиля в лечебное учреждение с травмами был доставлен 63-летний водитель и его 51-летняя пассажирка, а из второго автомобиля — 38-летний водитель, его 34-летняя пассажирка и шестилетняя девочка. Ребенок во время столкновения находился в автокресле.

Вопрос о дальнейшей госпитализации участников аварии медиками пока не решен.