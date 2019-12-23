Во время прокурорской проверки в Воскресенском районе была выявлена незаконная свалка отходов производства на площади пять тысяч кв. метров.

В адрес главы местной администрации внесено представление о ее ликвидации.

Однако ответственные лица ограничились формальным ответом и мер к исправлению ситуации не приняла.

По этому поводу сотрудник надзорного ведомства обратился в суд с иском о возложении на администрацию района обязанность по ликвидации несанкционированной свалки.

Суд удовлетворил требования, после чего все нарушения были исправлены.