Автомобилисты Саратова становятся жертвами дорожных ловушек: машины проваливаются после схода снега в ямы на дорогах.

— Миллеровская, 73А, конечная автобусного маршрута 57.

После зимы «тает» асфальт и проваливается земля, все об этом знают и никто не помечает ничем. Что за ужас? Пусть местные власти обратят на это внимание и примут хоть какие-то действия! — сообщил вечером 21 марта в группе «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте пользователь под ником Danya Romanov.

Другой похожий случай произошел также 21 марта в Заводском районе Саратова в поселке Комсомольский.

По предварительным данным, водители провалившихся автомобилей не пострадали.