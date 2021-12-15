По факту пожара в Ленинском районе, унесшего жизнь 84-летнего мужчины, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

15 декабря жильцы дома № 15 на улице 2-ая Прокатная в Саратове заметили возгорание в квартире дома, где проживал 84-летний мужчина. Прибывшие по вызову пожарные после тушения огня в помещении жилой комнаты на кровати обнаружили тело 84-летнего хозяина дома с незначительными ожогами.

Очаг возгорания располагался в комнате, где и было обнаружено тело мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало стать замыкание электропроводки.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не выявлено. Скорее всего, его смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

Обстоятельства выясняются.