После слов председателя ГД Вячеслава Володина о точечной застройке в Саратове мэр города рассказал, какие меры предпринимаются для ее искоренения.

Градоначальник отметил, что ставил такую задачу несколько лет назад. Тогда профильные ведомства начали разрабатывать местные нормативы строительного проектирования, в которых отражены все требования к возведению объектов и благоустройству прилегающей территории.

Эти правила регламентируют исторические подзоны, ограничивающие высотность застройки в историческом центре, обязывают придерживаться всех необходимых требований по сохранению культурного облика. В городе установлены защитные зоны объектов культурного наследия, в границах которых нельзя строить, реконструировать здания или изменять их параметры.

Он отметил, что федеральный политик прав в своих заявлениях, что несколько лет назад виды разрешенного использования земельных участков действительно менялись. На протяжении последних трех лет в Саратове подобные соглашения не заключаются. В этот период в областном центре продолжают инвентаризировать землю и возвращать ее в собственность при использовании не по назначению в том числе с последующей компенсацией ущерба, нанесенного бюджету годами ранее.

Сейчас даже думают о введении “двойного фильтра” при подписании документов, связанных с имуществом, чтобы не допустить ошибок предыдущих лет.