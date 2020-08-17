Министр строительства и ЖКХ по Саратовской области Павел Мигачев ответил на критику спикера госдумы Вячеслава Володина и взял на себя ответственность за выполнение госпрограмы в регионе.

Как сообщает министр, в его ведомстве предпринят ряд шаг во переформатированию работы. Во-первых, увеличен норматив стоимости квадратного метра жилья, который ляжет в основу для расчета по всем государственным программам по предоставлению жилья и расчета компенсационных выплат. Во-вторых, усилена работа по организации строительства жилья для отдельных категорий граждан в районах области.

Кроме того, Павел Мигачев намерен вместе мэрией Саратова усилить работу по строительству домов по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с помощью прямого финансирования строительства по договору генерального подряда.

Напомним, во время своего визита в Саратов Вячеслав Володин резко раскритиковал работу Павла Мигачева на посту министра строительства и порекомендовал ему уволиться.