Подрядная организация приступила к устранению провалов на тротуарах на улице Братьев Захаровых в Балаково

Работы ведутся на нескольких участках пешеходной дорожки. Напомним, на некоторых отрезках тротуара после зимы образовались провалы. В настоящее время подрядчик устраняет недочеты в рамках гарантийных обязательств.

В апреле вместе с жителями тротуар на ул. Братьев Захаровых осмотрел депутат Госдумы Николай Панков. Он поблагодарил общественный совет за своевременно выявленные недочёты и за то, что люди держат на контроле объекты не только во время строительства, но и после.

В ходе мониторинга пешеходных дорожек в Балакове, ремонт которых выполнили в прошлом году, были выявлены недочеты и на некоторых других участках. Они также будут устранены по гарантии.