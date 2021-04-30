Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что после посещения председателем ГД Вячеслава Володина пешеходного кольца в городе, в Мирном переулке начали сносить незаконно установленные ларьки.

Напомним, федеральный политик выступил с критикой по этому поводу.

Планируется, что объекты из Мирного переулка уберут в течение двух недель. Летом приведут в порядок прогулочную зону, соединяющую площадь Кирова и бульвар на улице Рахова, которую продлят до Московской.

Градоначальник отметил, что борьба с незаконными ларьками идет по всему городу, а особенно там, где можно развивать рекреационные зоны. В ближайшее время приступят к высвобождению Ильинской площади.

— Большая работа идет и на других территориях в границах пешеходного кольца, особенно это касается места размещения пляжа. Задача муниципалитета – как можно скорее создать вблизи строящего объекта

благоустроенную и продуманную инфраструктуру, — заявил глава Саратова Михаил Исаев.