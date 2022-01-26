Губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений по усилению работы, связанной с уборкой снега в г.Вольск.

Об этом 26 января сообщила пресс-служба областного правительства.

Из-за сложного рельефа города и обильных осадков в настоящее время имеются сложности с вывозом снега.

В адрес губернатора области поступают жалобы от жителей Вольска на некачественную уборку улиц.

Глава региона поставил задачу перед профильным зампредом Правительства Александром Соловьевым оперативно направить в Вольск несколько единиц тяжелой техники, дополнительно привлечь спецтехнику различных организаций для расчистки городских улиц.

Напомним, ранее в соцсетях вольчане пожаловались, что на дорогах города из-за сузившейся от снега трассы застревают пассажирские автобусы.